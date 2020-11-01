شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد الجوية»: سقوط أمطار رعدية اليوم.. وانخفاض درجة الحرارة بالقاهرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار بدأت منذ أمس، ومستمرة اليوم وغدًا، على بعض المناطق، ومتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى الوجه البحري، موضحة أن جبال البحر الأحمر شهدت، أمس، أمطارًا غزيرة ورعدية، نتج عنها إغلاق بعض الطرق.

وأضافت «إيمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» على قناة TeN، أن درجة الحرارة في انخفاض تدريجي، حيث تسجل العظمى بالقاهرة اليوم 27 درجة، وستصل إلى 25 درجة مع نهاية الأسبوع.

ونصحت «إيمان»، في مداخلتها مع الإعلامية مها بهنسي، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية لأن كل يوم هناك تنبؤات جديدة، فضلًا عن اصطحاب جاكت أثناء الليل والصباح الباكر، والقيادة بهدوء على الطرق في الصباح الباكر، وأثناء سقوط الأمطار.