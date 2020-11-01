شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر لائحة تخزين المواد الخطرة وتأمينها بميناءي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 245، قرار وزارة النقل، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قرار رقم 2171 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 12 /10 / 2020 بإصدار لائحة تداول وتخزين المواد الخطرة وتأمينها بميناءي الإسكندرية والدخيلة. للاطلاع على لائحة تداول وتخزين المواد الخطرة وتأمينها بميناءي الإسكندرية والدخيلة: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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