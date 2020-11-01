شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رابطة تجار السيارات تحذر من زيادة الأسعار مع استمرار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصانع السيارات على مستوى العالم تعمل بطاقة 50%، ما أدى إلى قلة الإنتاج إلى النصف، وبالتالي زيادة في أسعار السيارات عالميًا، مؤكدًا أن سلعة السيارة اليوم أصبحت استراتيجية ولا يمكن الاستغناء عنها، وقد تستمر الزيادة في الأسعار نتيجة استمرار جائحة كورونا.

وأضاف «أبوالمجد»، خلال حواره ببرنامج «صباح الورد» المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على أسعار السيارات عالميًا، وهو ما انعكس بالتأكيد على مصر، موضحًا أن مصر بها حوالي 18 مصنعًا لتجميع السيارات تأثرت جميعها بسبب عدم اكتمال الأجزاء.

وأكد «أبوالمجد»، في حواره مع الإعلامية مها بهنسي، أن صناعة السيارات الكهربائية ستجتاح العالم كله لأنها الطاقة النظيفة الحقيقية، والتي سيتم تصنيعها في مصر ستسير 400 كيلو في الشحنة الواحدة، لافتًا إلى أن قرار التحويل إلى الغاز هو فكر ذكي لامتلاك مصر مخزونًا هائلًا من الغاز الطبيعي، فهو بديل جيد للمستهلك نظرًا لقلة تكلفته.