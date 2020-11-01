شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحديات الاقتصادية التي تواجه البرلمان المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الباحث الاقتصادي أحمد أبوعلى، إن النواب هم المسؤولون عن الرؤية التنموية للدائرة والمحافظة التابعين لها، ومن هنا تبدأ الرؤى تضح داخل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لذلك على الناخب إدراك التحديات الاقتصادية التي تواجهها دائرته ومن هنا اختيار نائب قريب من المواطن ومدرك باحتياجات الدائرة ويكون قادرًا على تنفيذها.

وأضاف أبوعلى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر شاشة TeN، أن على كل نائب دراسة دائرته والمحافظة التابع لها حتى يكون قادرًا على إثراء التشريعات الاقتصادية تحت قبة البرلمان، لافتا إلى ضرورة استحداث قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحفظ حياتهم لأنهم هم الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا.

واكد، في حواره مع الإعلامية مها بهنسي، على ضرورة عقد اجتماعات بشكل دوري في اللجنة الاقتصادية وإجراء لقاءات مستمرة مع الدول الأخرى من خلال سفاراتهم في مصر للتعرف على فكرهم الاستثماري ودعم الاقتصاد المصري.