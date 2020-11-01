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شكرا لقرائتكم خبر عن ميل عقار وسط الإسكندرية.. و«التضامن» تقيم معسكرًا لإيواء السكان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرض عقار قديم بمنطقة نادى الصيد وسط الإسكندرية لميل شديد، ما تسبب في إخلائه من السكان، فيما قررت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية إقامة معسكر لإيواء السكان وتقديم مساعدات لهم بصورة عاجلة.
تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغا بوجود ميل وتصدعات بالعقار رقم ٢٤ شارع نادى الصيد، متفرع من شارع ٦ أكتوبر بمنطقة نادى الصيد دائرة القسم.
توجه إلى موقع البلاغ مأمور وضباط القسم رفقة قوات من الحماية المدنية وتم إبلاغ غرفة عمليات الحي.
تبين من الفحص وجود ميل ظاهر بالعقار المكون من 3 طوابق يقيم به 6 أسر بواقع 19 فردا. وتم إخلاؤه حرصا على حياة السكان ووضع الحواجز الحديدية لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
ومن جانبه، وجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية فريق الإغاثة بالمديرية بسرعة إيواء سكان العقار المائل بمنطقة محرم بك.
وتم إنشاء معسكر إيواء مؤقت للأسر المتضررة بمركز شباب النصر بأمبروزو بجوار قهوة العسكري بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية.
وقال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعى إنه تم توزيع مساعدات مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي على سكان العقار وتوزيع وجبات من الجمعية الشرعية وتوزيع بطانية لكل فرد من مديرية التضامن الاجتماعي.
وجارٍ التنسيق مع الجمعيات لتقديم وجبات غذائية كل يوم على الأسر المتضررة، واستكمال المستندات لصرف مساعدة الإعاشة من بند الإغاثة بالمديرية.
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