شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية شن حملاتها المستمرة لرصد أي حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية، حفاظاً عليها من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية حملة بناحية عزبة اليمن التابعة للوحدة المحلية بالأخيوة، وتمت إزالة مبانٍ بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 100 متر، كما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بكفر أبوطاحون التابعة لمدينة القنايات، بمساحة ٩٠ مترًا عبارة عن بلوك وأسمنت، وتمت إزالتها حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق، أسفرت جهودها عن إزالة غرفة وسور بالدبش في المهد بعزبة الكفراوي، التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق على مساحة ٤ أسهم، كما تمكنت الحملة من فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوي بدون ترخيص بناحية صفط زريق وفي بندر ديرب نجم، وتمت مصادرة أخشاب مقاول كانت مجهزة لصب سقف الدور الأول علوي بناحية عزبة رزق بجوار فيلا الكفراوي دون الحصول على ترخيص قانوني، وتم التحفظ على الأدوات والمعدات والأخشاب بالحملة الميكانيكية بالمجلس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف تمهيدا لعرضه على النيابة العسكرية.