شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا الإسكندرية تبدأ اليوم أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ دار أوبرا الاسكندرية اليوم حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ ٢٩ والذى يقام من ١ إلى ١٠ نوفمبر، حيث تستضيف دار أوبرا الإسكندرية ٧ حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي الفنان مدحت صالح والفنان على الحجار والفنان محمد الحلو والفنانة نادية مصطفى والفنان أحمد ابراهيم وعازف الكمان جهاد عقل والفنان أحمد سعد، بالإضافة إلى نجوم دار الأوبرا المصرية.

وتقام الحفلات وفق إجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكافة التدابير الوقائية اللازمة.

ويقام مساء اليوم أولى الحفلات الفنية للفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو المتميز عمرو سليم ونجوم فرقة عبدالحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتى تتويجا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير في مصر وتعد دورة استثنائية تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.

وأشارت إلى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع الفعاليات على مختلف المسارح.

وأضافت أن مهرجان الموسيقى العربية إحدى أذرع الثقافة المصرية في سعيها الدائم لبناء الإنسان وتطوير وتنمية الوعى والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الأوبرا المصرية في الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والأغنية العربية.

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