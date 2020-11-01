شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: مستعدون لمواجهة الأمطار ولدينا غرف عمليات لمتابعة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ المواطنون ببني سويف بسقوط أمطار على مناطق متفرقة، تسببت في غرق أسطح المنازل ولم تؤثر على حركة السير أو ظهور لتجمعات المياه بالشوارع.

فيما شهدت المدارس بجميع مراكز المحافظة وجامعة بني سويف انتظاما في الدراسة، دون وجود أي عوائق تمنع انتظامها.

وقال الدكتور محمد هانئ عنيم، محافظ بنى سويف، إن المحافظة مستعدة لاستقبال الأمطار وهناك غرف عمليات لمتابعة حالة الطقس في المحافظة.

وكان اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، تفقد الحملة المركزية للتأكد من كفاءة وجاهزية السيارات والمعدات استعدادًا لموسم الشتاء وتحسبًا لسقوط أمطار.