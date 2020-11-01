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تنسيق بين المنيا والبحر الأحمر لمواجهة تقلبات الطقس ومتابعة إغلاق طريق الشيخ فضل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفعيلًا لقرار اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ، عقب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار عند الكيلو 40- 60 طريق الشيخ فضل، بالإضافة إلى وجود عاصفة ترابية على باقى الطريق، أكد محافظ المنيا أنه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم إغلاق طريق الشيخ فضل- رأس غارب من الاتجاهين حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين، عقب تجمع كميات من المياه على سلاسل البحر الأحمر نتيجة هطول أمطار غزيرة.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ إدارة المرور بالمنيا إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة عقب إغلاق الطريق.
وكلف المحافظ مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الأتوبيسات التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بإغلاق الطريق، وإخطار سائقى المكروباصات داخل الموقف بعدم استخدام هذا الطريق.
وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين عدم السفر على الطريق واتباع التعليمات حرصًا على سلامتهم وأرواحهم.

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