شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين المنيا والبحر الأحمر لمواجهة تقلبات الطقس ومتابعة إغلاق طريق الشيخ فضل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفعيلًا لقرار اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ، عقب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار عند الكيلو 40- 60 طريق الشيخ فضل، بالإضافة إلى وجود عاصفة ترابية على باقى الطريق، أكد محافظ المنيا أنه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم إغلاق طريق الشيخ فضل- رأس غارب من الاتجاهين حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين، عقب تجمع كميات من المياه على سلاسل البحر الأحمر نتيجة هطول أمطار غزيرة.
كما وجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ إدارة المرور بالمنيا إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة عقب إغلاق الطريق.
وكلف المحافظ مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الأتوبيسات التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بإغلاق الطريق، وإخطار سائقى المكروباصات داخل الموقف بعدم استخدام هذا الطريق.
وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين عدم السفر على الطريق واتباع التعليمات حرصًا على سلامتهم وأرواحهم.
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