شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات فى أول يوم للصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر نوفمبر، واشارت الى انتظام الصرف اليوم الحد حيث توفر شركات الوزارة المقررات لبقالين التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها.