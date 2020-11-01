شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم روشتة للمزارعين حول طرق رى وتسميد محصول البصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عدد من التوصيات والإرشاد الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول البصل مراعاتها، خلال الفترة الحالية.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى الآتي:

-إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

1-منع الرى فى المشاتل قبل تقليع الشتلات بحوالى أسبوع إلى عشرة أيام

2- تقليع الشتلات عند وصولها إلى الحجم المناسب سمك القلم الرصاص ويكون ذلك عند بلوغ الشتلات عمر حوالى 60 يوم 0

3- تجهيز الأرض المستديمة وذلك بالحرث واضافة السوبر فوسفات بمعدل 45 كجم فو2ا5 أو 300 كجم سوبر فوسفات 15.5 % ثم التخطيط بمعدل 14 خط / قصبتين والزراعة على جانبى الخط أو الزراعة على سطور بمعدل 36-40 سطر /قصبتين بحيث تكون المسافة بين النباتات من 7 - 10 سم .

4- إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 وحدة ازوت/فدان أو 300 كجم نترات نشادر بعد مرور 21-30 يوم من الزراعة فى الأرض المستديمة

4- الاهتمام بنقاوة الحشائش وتسميد المشاتل التى لم يتم نقلها إلى الأرض المستديمة

ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :

1-اختيار أرض المشتل بحيث تكون خاليه تماما من الحشائش ومن أمراض التربة مثل العفن الأبيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 20 أو جيزة احمر أو جيزة أبيض

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2-يجب ألا تزيد نسبة كربونات الكالسيوم عن 8 - 10% فى أرض المشتل

3-تحرث الأرض ويضاف السوبر فوسفات قبل مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان أى يضاف 300 كجم سوبر فوسفات أحادى وتسوى جيدا وتقسم اما إلى أحواض 3م X 4م أو التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين أو مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين .

4-اتجاه التخطيط من قبلى إلى بحرى .

5-معدل التقاوى 40-45 كجم /فدان فى حالة الزراعة نثرا فى أحواض، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة فى خطوط أو مصاطب

6-اجراء رية المحاياه بعد رية الزراعة 4-7 يوم فى حالة حاجة الأرض إلى ذلك

7- يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل45 كجم وحدة ازوتية / فدان أو 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد حوالى شهر من الزراعة.

-إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى

1- يتم اضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل30 كجم وحدة ازوت / فدان أو 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الدفعة الأولى فى الزراعات المتأخرة.

2- استمرار نقاوة الحشائش والرى بانتظام حسب حاجة النبات والأرض

- الأبصال المخزنة

يجب فرز الأبصال فى المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.