شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء الإسكندرية تحدد قواعد استقبال السفن الحاملة للمواد الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء طارق شاهين بإصدار لائحة تداول وتخزين المواد الخطرة وتأمينها بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ونصت اللائحة على أنه لا يصرح برسو أى سفينة تحمل مواد خطرة داخل الميناء، كما لا يصرح لأ جهة نقل مواد خطرة داخل الميناء إلا إذا كانت تلك البضائع مصنفة طبقا لقواعد الكود البحرى الدولى للمواد الخطرة وأن تكون السفينة المشار إليها حاصلة على شهادة بيانات أمان خاصة بالمواد الخطرة التى تنقلها والصادرة من بلد المنشأ.

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وأشارت اللائحة إلى ضرورة أن تكون البضائع الخطرة مغلفة التغليف المناسب وعليها ملصقات وعلامات خاصة بنوعية المواد الخطرة طبقا للكود البحرى الدولى للبضائع الخطرة .

واكدت اللائحة على ضرورة إخطار جميع جهات الاختصاص قبل دخول المواد الخطرة، ولهيئة ميناء الإسكندرية رفض تداول أو تخزين أو إعادة شحن أى بضائع خطرة داخل الميناء إذا اعتبرت أن العملية تشكل خطورة على الممتلكات أو الأفراد العاملين بالميناء .