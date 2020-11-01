التأمينات تعلن السماح للصحفيين غير المنتظمين بالمؤسسات بدفع الاشتراكات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أنه تم الاتفاق مع نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، على تسهيل الإجراءات التأمينية للصحفيين والمراسلين غير المنتظمين فى الصحف والمؤسسات حاليا، حيث سيكون من حق الصحفي فى دفع الاشتراكات التأمينية، واعتباره كصاحب عمل، شريطة ان يقدم شهادة من نقابة الصحفيين، بأنه مسجل مشتغلين، وذلك اعتبارا من اول يناير 2021
واضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعي وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل خلال الفترة، انه سيتم الربط مع نقابة الصحفيين، لتقديم كافة الخدمات التأمينية لأعضائها.
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