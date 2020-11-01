شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد حفلا غنائيا لطلاب حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عرضا فنيا لفريق طلاب بجامعة حلوان، وذلك على هامش افتتاح أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك التابعة لجامعة حلوان .

وقدم الفريق مجموعة من الأغانى الوطنية وسط حضور مكثف لطلاب الكلية وتفاعل للطلاب، وانتهى بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

شهدت الكلية، عملية تحديث كبرى شملت مبني عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الارضي والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية، وبهو المبني وعدد 5 قاعات وغرف الكونترول وغرف شئون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس، وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الإعلانية لمسمى الكلية ومسميات البرامج، وتنسيق موقع الفناء للكلية والأسوار الخارجية وأعمال الإضاءة، وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية.

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كما شملت التحديثات مدرج الدكتورة ايناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب منسقي ومسجلي البرامج، وعدد خمس وعشرون قاعة وغرفة دراسية ودورتي مياه وشبكة إنذار الحريق وشبكة الحريق وأجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية ومعالجة، وترميم الأسقف فى جميع مباني الكلية.







