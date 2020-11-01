شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الاجتماعى: توجيهات مباشرة من الرئيس برفع المعاناة عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه سيتم الفصل التام بين مكاتب أداء الخدمة وبين القائم بتشغيل الخدمة، حيث سيتم إنشاء مكاتب امامية تقدم خدمات فقط وليس لها علاقة بتشغيل الخدمة مثل كبرى الشركات، كما سيكون فيه منصة البكترونية بشأن تقديم الخدمات .
واضاف خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعى وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل خلال الفترة، أنه ضمن التحديات التى واجهت الهيئة خلال جائحة فيروس كورونا، غلق بعض المكاتب التأمينية وعندما توليت مسؤولية الهيئة اتضح وجود من 75 الف ملف متأخر من استحقاق المعاشات، وتم خلال شهر ونصف تم الانتهاء من المتأخرات بجانب الوارد اليومى.
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