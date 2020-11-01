شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يعلن قرب موعد وضع حجر الأساس الجامعة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان ، أنه كان بالأمس القريب افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، وبعد سويعات قليلة يشرفنا وزير التعليم العالى ليفتتح تحديث وتطوير أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان .

وأضاف رئيس جامعة حلوان خلال كلمة له على هامش افتتاح أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، أن التطوير فى التعليم العالى فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية شهد طفرة لا ينكرها إلا جاحد فى الجامعات الحكومية، وبالتوازى مع الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية وهذه طفرة، وحقيقة لولا دعم وزير التعليم العالى لنا كرؤساء جامعات حكومية ما كان التنافس بيننا كرؤوساء الجامعات فى تطوير الكليات واستحداث الكليات الجديدة .

وتابع الدكتور ماجد نجم: كلية التجارة تضم حوالى ثلث عدد طلاب جامعة حلوان، لأن الجامعة تضم 184 الف طالب وثلث هذا الرقم فى كلية التجارة، مؤكدا أن الكلية تطرح برامج مع القوات المسلحة من خلال برتوكول تعاون وهذا شرف لنا، لأن المسيرة لم تتوقف عند هذا الحد لأن قرارا الأعلى للجامعات باستحداث برامج اخرى بكلية القادة والأركان.

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وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للتطوير بدأت أقل من 60 مليون جنيه لتطوير 25 قاعة ومدرج ودورات المياه وأصبح جميع المدرجات بها شاشات ذكية وتفاعلية واحهزة تكييف بكل مبانى الكلية .

واستطرد وزير التعليم العالى ، لابد أن نفخر بالوزير الذي استطاع فى اقل من 4 سنوات أن يترك بصمة كبيرة فى المنظومة التعليمية ، وهذا يضع الينا مسئولية لأننا قاربنا على وضع حجر الأساس الجامعة الأهلية بحلوان وسيكون بها تخصصات بعيدة عن التخصصات التقليدية .