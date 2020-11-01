شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر: نهنئ الجزائر قيادة وحكومة وشعبا بذكرى ثورة الأول من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سفير مصر بالجزائر السفير أيمن مشرفة، الجزائر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى السادسة والستين لانطلاق ثورة الأول من نوفمبر 1954، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس عبد المجيد تبون الذي يقوم حاليا برحلة علاجية في ألمانيا.



وقال السفير مشرفة - فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - "نهنئ الجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بذكرى انطلاق الثورة التحريرية عام 1954 في ظل العلاقات الطيبة والتاريخية التي تجمع البلدين حيث كانت مصر داعما رئيسيا للثورة الجزائرية حتى الاستقلال".



وأضاف أن البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة منذ مئات السنوات، مشيرا إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت للجزائر، كما أن الرئيسين السيسي وتبون التقيا في عدة مناسبات دولية وتبادلا عدة اتصالات هاتفية وتجمعهما علاقة أخوية قوية.