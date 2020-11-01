شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الاحتكار يولد تعليما لا يرتقى إلى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الشكر إلى رئيس جامعة حلوان وقيادات لدعوته للمشاركة فى افتتاح أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان والكائنة بالزمالك .

وأوضح عبد الغفار، أن أى إنجاز فى المنظومة التعليمية يساعد على بناء جيل جديد، موضحا أن هناك تواصل يومى مع رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات للارتقاء بمنظومة التعليم العالى فى مصر، متابعا كنت محظوظ بوجود كوكبة من العلماء والقادة، بكل الجامعات المصرية لديهم حس وطنى وأكاديمى يتسابقون فى حل الأزمات التى شهدتها الدولة الفترة الماضية، سواء هجمات إرهابية أو كورونا أو استخدام المدن الجامعية ممكن العائدين من الخارج فى أزمة كورونا، فصلا عن دور المستشفيات الجامعية .

واضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته بافتتاح اعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك التابعة لجامعة حلوان ، أن كلية التجارة وإدارة الأعمال تتسم بتاريخ عريق منذ عام 1942 ومكان وزراء ورجال قيادة بالجهاز المصرفى، ومن المهم مهم أن يواكب التغيرات العصرية فى مجالات إدارة الأعمال والاقتصاد، وفرصة الجامعة الأهلية لجامعة حلوان نستهدف تعظيم برامج الدراسة فى هذا المجال .

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وأكد وزير التعليم العالى، أن الجامعات الأهلية لا تنافس أحد ولكن الطلب كثير للالتحاق بالجامعات، موضحا أنه لقلة الأماكن الطلاب ذهبوا لكليات أخرى، ولا يوجد مانع من توفير أماكن أخرى للتعلم، لتقليل التكدس فى بعض البرامج بالجامعات الحكومية .

واستطرد وزير التعليم العالى: لدينا اهتمام بتوفير بيئة الطالب وشكل المكان الذى يدرس به، ولا يكفى البرنامج وتميز عضو هئية التدريس، بل نسعى لتوفير مناخ للطلاب كونه جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الجامعات الأهلية تهدف إلى فتح رئة جديدة للطلاب الموجودين داخل منظومة التعليم بهدف تقليل العبء على البرامج الدراسية المجانية كى نتمكن من تطويرها، وفتح آفاق جديدة داخل الجامعات الحكومية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ونتحدث عن فرص تعليمية متاحة لكل الفئات، ومن هنا كان العمل على تنوع التنافسية بين الجامعات، موضحا أن الاحتكار يولد تعليم لا يرتقى إلى العالمية .