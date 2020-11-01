شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الصمت الانتخابى لمرشحى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق بعد قليل فى الساعة الثانية عشر ظهر، اليوم الأحد، الصمت الانتخابي لمرشحى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الذى يحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية، حتى يتم إتاحة الفرصة أمام المواطنين فى التفكير لاختيار أفضل من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020.

وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية من الانتخابات، اليوم الأحد، والتى انطلقت يوم 19 أكتوبر الماضى، حيث قام المرشحين طوال تلك الفترة بممارسة الدعاية الانتخابية، وتولت لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية إعداد تقارير، بشأن تلك المخالفات لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

من ناحية أخرى، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، اعتبارا من اليوم، وحتى قبل يومين من الاقتراع.

ويتنافس بالنظام الفردى فى المرحلة الثانية 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسي يتنافسون فى دائرتين.

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وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فقد بلغ عددها 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون في 19 دائرة مخصص لها 31 مقعد، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون في 6 دائرة مخصص لها 16 مقعد.

وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون في 10 دوائر مخصص لها 21 مقعد، وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون في 6 دائرة مخصص لها 11 مقعد، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون في 8 دائرة مخصص لها 21 مقعد، وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون في 7 دوائر مخصص لها 14 مقعد، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحين يتنافسون في 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد.

وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد، وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقل و5 من الأحزاب.

أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتين إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتين وذلك للفوز ب100 مقعد، والثانية قطاع غرب الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز ب42 مقعد.