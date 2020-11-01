شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الأمطار اليوم بمحافظات الجمهورية.. سيول بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من السبت 31 أكتوبر 2020 إلى الخميس 05 نوفمبر 2020 .

وينشر " الخليج 365 " خريطة الأمطار اليوم الأحد ، كما يلى

يوم الأحد 01 نوفمبر 2020 :

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ( القاهرة - القليوبية - الجيزة ) .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ( السلوم - مطروح- الاسكندرية - رشيد ) .

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - رأس بنس - القصير - مرسى علم - الغردقة - الزعفرانة- رأس غارب )

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- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء ( كاترين - رأس سدر ... ) .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد ( الفيوم - المنيا اسيوط - سوهاج - الأقصر- ...... )

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، شبوره مائيه صباحا ، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، و شبوره مائيه صباحا ، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة، و طقس مائل الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة الحرية .

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الاسكندرية ) ، وأمطار متوسطة إلى رعدية تصل لحد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، و أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب البلاد ( أسيوط - المنيا - بحيرة ناصر - ابو سمبل).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد

: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.