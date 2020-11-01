شكرا لقرائتكم خبر عن صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون مستفيد والدفعة الثالثة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أنه تمت دراسة جميع حالات المنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة، لافتا إلى أنه تم الصرف لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه فى العام، كما أن إجمالى المتجمد من هذه العلاوات يبلغ 28 مليار جنيه ، لافتا إلى أنه تم صرف نصف المتجمد على دفعتين وفى شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة .

واضاف خلال المؤتمر الصحفى لاستعرض تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعى وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل خلال الفترة المقبلة وتنفيذ تكليفات الرئيس، أنه وفقا للقانون الخاص بأسقاط المديونيات عن الشركات المتأخرة فى سداد الاشتراكات وتم إسقاط مديونية عن الشركات بمبالغ 980 مليون جنيه من المبالغ الإضافية المستحقة حيث إسقاط 90% من المبالغ الإضافية للشركات التى بادرت بدفع المديونيات حتى يوم 15 أكتوبر الماضى .







































































