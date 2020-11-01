شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح أعمال تطوير كلية التجارة بجامعة حلوان.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمى منذ قليل اعمال تطوير كلية التجارة وإدارة، الأعمال بجامعة حلوان والكائنة بالزمالك ، وذلك بعد إنهاء اعمال تطويرها وتحديث المبانى بالكلية .

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار عقب افتتاح أعمال تطوير الكلية عدد من الفصول الدراسية ، للاطلاع على اعمال التطوير ، والبرامج الدراسية، وناقش الطلاب القدامى بالكلية عن آرائهم فى أعمال تطوير الفصول والكلية .





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وشهدت الكلية عملية تحديث كبرى شملت مبني عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الارضي والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية و بهو المبني وعدد 5 قاعات وغرف الكونترول وغرف شئون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الاعلانية لمسمي الكلية ومسميات البرامج وتنسيق موقع الفناء للكلية والاسوار الخارجية وأعمال الأضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية

كما شملت التحديثات مدرج الدكتورة ايناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب منسقي ومسجلي البرامج، وعدد خمس وعشرون قاعة وغرفة دراسية ودورتي مياه وشبكة انذار الحريق وشبكة الحريق وأجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية ومعالجة وترميم الاسقف في جميع مباني الكلية.