شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم 3 سيارات على طريق الواحات.. والحادث يتسبب فى كثافات مرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية، بسبب حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات الصحراوى، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور اتجاه دائرى المريوطية، ويتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

Advertisements

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.