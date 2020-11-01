شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطرق المغلقة بسبب موجة الأمطار الغزيرة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، 5 طرق صحراوى حتى الآن بسبب وجود أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة وإنعدام الرؤية بها منعا لوقوع اى حوادث مرورية.

ومن تلك الطرق: طريق "قنا - سفاجا"، وطريق "القصير - قفط" ، وطريق "سوهاج - سفاجا"، وطريق "المنيا - رأس غارب"، وطريق "الشيخ فضل - رأس غارب".

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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الإسكندرية)، وأمطار متوسطة إلى رعدية تصل لحد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب البلاد (أسيوط - المنيا - بحيرة ناصر - أبو سمبل).