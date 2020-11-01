شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة البرازيلى بفيروس كورونا مع أعراض جفاف شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/30/ministro-da-saude-eduardo-pazuello-e-internado-em-brasilia-apos-exames.ghtml

أكدت وزارة الصحة البرازيلية، إصابة الوزير إدواردو بازويلو بفيروس كورونا ودخوله مستشفى برازيليا مع أعراض جفاف شديدة، وأكدت الفرق الطبية أنه سيظل تحت الاختبار حتى يتم إعادة تقييم حالته.

وقال بيان وزارة الصحة البرازيلية: "لم تكن هناك حاجة فى حالة بازويلو لإجراءات داعمة مثل مكملات الأكسجين"، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه فى اليوم التالي لإصابته بالفيروس، التقى بازويلو بالرئيس جايير بولسونارو في غرفة بالفندق، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى أنهما يتحدثان دون أقنعة.

واستغل الرئيس البرازيلى حالة اصابة وزير الصحة للترويج لعقار الكلوروكين المثير للجدل، الذى يراه بولسونارو، أنه ساعد مرضى كورونا على التعافى سريعا، خاصة وأنه تناوله عندما أصيب بالفيروس فى يوليو الماضى.

قالت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان أمس السبت، إنها سجلت 407 وفيات و18947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ويبلغ إجمالى العدد المسجل في البلاد حتى الآن أكثر من 5.5 مليون إصابة، ونحو 160 ألف وفاة.