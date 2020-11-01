أخبار مصر

إصابة وزير الصحة البرازيلى بفيروس كورونا مع أعراض جفاف شديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة البرازيلى بفيروس مع أعراض جفاف شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/30/ministro-da-saude-eduardo-pazuello-e-internado-em-brasilia-apos-exames.ghtml

أكدت وزارة الصحة البرازيلية، إصابة الوزير إدواردو بازويلو بفيروس كورونا ودخوله مستشفى برازيليا مع أعراض جفاف شديدة، وأكدت الفرق الطبية أنه سيظل تحت الاختبار حتى يتم إعادة تقييم حالته.

وقال بيان وزارة الصحة البرازيلية: "لم تكن هناك حاجة فى حالة بازويلو لإجراءات داعمة مثل مكملات الأكسجين"، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

Advertisements

وأشارت الصحيفة، إلى أنه فى اليوم التالي لإصابته بالفيروس، التقى بازويلو بالرئيس جايير بولسونارو في غرفة بالفندق، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى أنهما يتحدثان دون أقنعة.

واستغل الرئيس البرازيلى حالة اصابة وزير الصحة للترويج لعقار الكلوروكين المثير للجدل، الذى يراه بولسونارو، أنه ساعد مرضى كورونا على التعافى سريعا، خاصة وأنه تناوله عندما أصيب بالفيروس فى يوليو الماضى.

قالت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان أمس السبت، إنها سجلت 407 وفيات و18947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ويبلغ إجمالى العدد المسجل في البلاد حتى الآن أكثر من 5.5 مليون إصابة، ونحو 160 ألف وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وزير الصحة البرازيلى بفيروس كورونا مع أعراض جفاف شديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا