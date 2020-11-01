شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكلف السكة الحديد بسرعة إنهاء إجراءات شراء 6 قطارات نوم جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل، قيادات هيئة السكة الحديد بسرعة إنهاء إجراءات شراء 6 قطارات نوم جديدة لصالح الهيئة، لدعم خدمة قطارات النوم الموجودة حاليا بالهيئة وتحديث أسطول قطارات النوم.

وقطارات النوم الجديدة التى تسعى هيئة السكة الحديد لشرائها ستخدم المناطق السياحية ابتداء من الإسكندرية حتى الأقصر وأسوان، حيث لا تملك الهيئة حاليا سوى 4 قطارات تحتاج إلى إعادة تأهيل أو إخراجها من الخدمة لانتهاء عمرها الافتراضى.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت أيضا مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

كما تعاقدت مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، تشمل تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينها 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".