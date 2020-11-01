«التموين»: توفير السلع الأساسية في المجمعات التعاونية بأسعار تقل عن الأسواق 20%

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء بحملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية في مختلف أسواق المحافظة، وذلك بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه يتم المرور الميداني على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة. أشار راشد إلى قيام المديرية بتوفير السلع الأساسية «سكر- أرز- لحوم طازجة ومجمدة- خضروات- فاكهة- سلع أخري» في المجمعات التعاونية والاستهلاكية وعددها 28 جمعية على مستوي المحافظة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20%. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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