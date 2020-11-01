شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال إنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بمدينة ناصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، إنه جارٍ استكمال الأعمال النهائية لإنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بقدرة ٤٠ م. ف .أ بمدينة غرب أسيوط «ناصر الجديدة»، مضيفًا أنه سبق الإنشاء والتركيب لأعمال خط الربط الرئيسي للمحطة بطول ١١ كم بإنشاء ٤٢ برجًا جهد ٦٦ ك .ف.أ، لتوفير التغذية الكهربائية للمدينة.

وأشار المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط «ناصر الجديدة»، إلى أنه تم إنشاء المحطة كحل عاجل لمد المدينة بالكهرباء، حيث من المخطط إنشاء محطة محولات كهرباء بجهد ٢٢٠ / ٦٦ / ٢٢ ك.ف، وبقدرة إجمالية ١٦٠ م.ف.أ.

وقال رئيس الجهاز، إنه جارٍ أيضًا استكمال الأعمال النهائية لشبكة الكهرباء لمشروعي سكن مصر والإسكان الاجتماعي، وتحتوي على ١٧ كشك كهرباء بالمحول، وشبكة جهد متوسط بطول ١٦ كم، وشبكة جهد منخفض وإنارة بطول ٤٠ كم، وذلك تمهيدًا لإطلاق تيار الكهرباء لتغذية المدينة.

الأعمال النهائية لإنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"

الأعمال النهائية لإنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"

الأعمال النهائية لإنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"

الأعمال النهائية لإنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"

الأعمال النهائية لإنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"

الأعمال النهائية لإنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"