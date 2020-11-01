شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بمراكز ومدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية ، من حملاتها اليومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية ، لفتح الطريق أمام الحركة المرورية وعبور المواطنين ، وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، فضلا عن إزالة كافة ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي مجلس النواب القادم الموضوعة بالمخالفة علي جدران المنشآت الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق ، حملة لتحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بنطاق الحى ، بالاشتراك مع شرطة المرافق ، حيث تم رفع الإشغالات من نفق المشاة بالمحطة ، وميداني عرابى والتحرير ، وشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق ، حملة لرفع كافة الإشغالات بمنطقة المرور ، والتأكد من توفيق أوضاع المحال التجارية والصناعية ، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس ، حملة لرفع الإشغالات الموجودة بالطريق السريع بلبيس القاهرة ، بداية من مدخل مدينة بلبيس مرورا بالكوبري العلوي وميدان أبو سمران ، حتي كارتة بلبيس في إتجاهي الطريق وتم تحرير محاضر للمخالفين.