شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 4325 فدان لب سوبر وجورمة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اكد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، انه تم التوسع فى زراعات اللب على مستوى المحافظة من خلال المختصين والتعريف بطرق الزراعة الحديثة واستخدام الرى المحورى احد الطرق الحديثة فى رى المحاصيل المختلفة .

وقال ان إجمالى المساحات المنزرعة باللب السوبر ولب الجورمة هذا العام بلغت 4335 فدان بنسبة كبيرة فى اراضى مركز باريس جنوب المحافظة والتى تضم 900 فدان لب سوبر، فى ظل جودة زراعته فى تلك المنطقة وتحقيق عوائد إنتاجية وإقتصادية مرتفعة ، و2486 لب جورمة بمركز الفرافرة حيث اتجه عدد كبير من المزارعين نحو التوسع فى الزراعات غير التقليدية التى يجود زراعتها فى اراضى المحافظة وتحتاج الى كميات مياه مناسبة . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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