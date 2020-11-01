شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل فرق عمل معايير الاعتماد بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت بمركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل فريق عمل معايير الاعتماد بكليات الجامعة ومعاهدها، وذلك في الفترة من ٣١ أكتوبر حتى ١٩ نوفمبر الجاري.

أكد الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي، أن هذه الدورات التي يبلغ عددها 12 دورة، تضم 40 متدربًا في الدورة الواحدة، تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء الفرق الفنية بوحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة، وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة، مما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد.

وأضاف مدير مركز ضمان الجودة أن مثل هذه الدورات تهدف أيضاً إلى تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة لكليات ومعاهد الجامعة لرفع كفاءة نظم الجودة الداخلية بها وقدم الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة على دعمهم المتواصل لمركز ضمان الجودة.

وشارك في التدريب على الممارسات التطبيقية لمعيار أعضاء هيئة التدريس الدكتورة بدرية حسن، منسق التدريب لمركز ضمان الجودة بالجامعة.