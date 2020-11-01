شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر إيواء مؤقت للأسر المتضررة من عقار مائل بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انشئت مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية معسكر ايواء مؤقت للأسر المتضرره من ميل احد العقارات بمنطقة نادى الصيد بمركز شباب النصر بأمبروزو بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري في الإسكندرية .

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إشارة تفيد بميل عقار في ٢٤ شارع نادي الصيد من شارع ٦ اكتوبر بمنطقة محرم بك وتوجه على الفور فريق الاغاثه بالمديريه حيث تبين أن العقار كان يقيم به ٦ اسر بواقع ١٩ فرد .

تم توزيع مساعدات ماليه من مؤسسه التكافل الاجتماعي وتوزيع وجبات غذاء من الجمعيه الشرعيه وتوزيع بطانيه لكل فرد من مديريه التضامن الاجتماعي وجاري التنسيق مع الجمعيات لتقديم وجبات غذائيه كل يوم على الاسر المتضرره وجاري استكمال المستندات لصرف مساعده الاعاشه من بند الاغاثه بالمديرية.

معسكر ايواء مؤقت للأسر المتضرره من ميل عقار فى الاسكندرية

معسكر ايواء مؤقت للأسر المتضرره من ميل عقار فى الاسكندرية

معسكر ايواء مؤقت للأسر المتضرره من ميل عقار فى الاسكندرية