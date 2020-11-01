شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 169 محضرا في حملات تموينية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز بنطاق مركز ومدينة أشمون.

حيث شنت إدارة تموين أشمون عدة حملات تموينية على الأسواق وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد 169 محضرا متنوعا، منها تحرير عدد 141 محضرا للمخابز وتحرير عدد 28 محضر جنحة أسواق عدم إعلان الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر ومزاولة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير عدد 26 محضر مخالفة مواصفات وعدد 18 محضر نقص وزن وعدد 43 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدد 45 محضر عدم نظافة أدوات العجين وعدد 2 محضر استيلاء على 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير عدد 7 مخالفات أخرى متنوعة. من جانبه أكد سرور أن الحملات على الأسواق مستمرة وأنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق القانون على الجميع.