شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات هائلة من الزيتون المخلل والألبان بـ3 مصانع مخالفة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة تموينية في محافظة البحيرة نفذتها إدارة تموين وادي النطرون، بالتعاون مع مباحث التموين، تحت إشراف كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، من ضبط عدد 3 مصانع غير مرخصة وبدون سجل صناعى 2 منها تقوم بتصنيع مخلل الزيتون والآخر لمنتجات الألبان، وتم التحفظ على كميات كبيرة تزيد عن 750 طنًا من الزيتون المخلل والألبان والجبن.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية والقيام بحملات التفتيش على الأسواق والمحلات التجارية، وتشديد الرقابة على المصانع والمخازن والتأكد من جودة السلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات.

وتم التحفظ على على 720 طنًا من الزيتون المخلل تحت التجهيز وبدون علامات أو بيانات، و34 طنًا من الزيتون المخلل منتج نهائي غير مدون عليه تاريخ انتهاء الصلاحية، و10 أطنان علف حيواني غير مدون عليه تاريخ الإنتاج، و550 علبة زبادي بدون تاريخ إنتاج، و٧٠٠ كيلوجرام جبن دمياطي بدون تاريخ إنتاج، و100 كيلو جبن قريش بدون تاريخ إنتاج، و٥٠ كيلو جبن موتزاريلا بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، و20 كيلو جبن قريش داخل عبوات زنة الواحدة ١ كيلو جرام بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، 150 كيلو لبن جاموسي معبأ في أكياس كل منها يزن 1 كيلو جرام بدون تاريخ إنتاج.