شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: تنفيذ 85 ألف وصلة صرف منزلي في 106 قرى ومناطق فقيرة بـ305 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تنفيذ نحو 85 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بتكلفة تجاوزت 305 ملايين جنيه في 106 قري ومناطق فقيرة في 18 محافظة، في إطار جهود الوزارة لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الفقيرة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

شملت المشروعات محافظات الجيزة والقليوبية والإسكندرية والأقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقاهرة والسويس والإسماعيلية وكفرالشيخ والمنيا والشرقية وأسيوط.

وقال شعراوى، في تصريحات صحفية الأحد، إن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التي تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالى لا يتم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأشار الوزير إلى اتفاق الوزارة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط وبما لا يزيد على 40 جنيها كقسط شهرى لكل مشترك، موضحاً أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى وتستخدم متحصلاته كصندوق دوار يتم استخدامه في تنفيذ توصيلات الصرف المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في باقى القرى والمراكز.