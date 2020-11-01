شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «السيدة العذراء» يزور متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية لتنشيط السياحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من كنيسة السيدة العذراء مريم بالمطرية في القاهرة، برئاسة كاهن الكنيسة، متحف المجوهرات الملكية الأحد، بهدف تنشيط السياحة الداخلية والتعرف على مقتنيات الأسرة العلوية في الإسكندرية، في إطار الدور الفعال الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الداخلية.

رافق الوفد يسرا محمد، أمين بالمتحف، حيث قدمت شرحا وافيا للحضور من مختلف الأعمار، ضمن مبادرة «إسكندرية في عيوننا»، بحضور أمل العرجاوي، مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

شملت الزيارة جولة إرشادية داخل المتحف، حيث تم التعرف على مقتنياته ومعماره الفريد، واصطحبت أمين المتحف الوفد داخل قاعات العرض المتحفي، حيث تأتي جولة المبادرة في ضوء الجولات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، بعدد من المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية والتراث والفنون التي تزخر بها مصر.

وعقب انتهاء الجولة جرى التقاط بعض الصور التذكارية، وأعرب الجميع عن سعادتهم بزيارة المتحف، والتعرف على مقتنيات الأسرة العلوية، وحرصوا على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار الجائحة العالمية، وارتداء الكمامات ومراعاة مسافة الأمان.

بمشاركة أقباط "السيدة العذراء" .. "اسكندرية في عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة الداخلية (صور)

بمشاركة أقباط "السيدة العذراء" .. "اسكندرية في عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة الداخلية (صور)

بمشاركة أقباط "السيدة العذراء" .. "اسكندرية في عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة الداخلية (صور)

بمشاركة أقباط "السيدة العذراء" .. "اسكندرية في عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة الداخلية (صور)

بمشاركة أقباط "السيدة العذراء" .. "اسكندرية في عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة الداخلية (صور)