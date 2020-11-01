شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع شهادات البرنامج التدريبي علي الحاسب الآلي ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار عدلي اليماني، مساعد محافظ شمال سيناء لقطاع الوسط يرافقه اللواء محمد محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والمحاسب محسن سالم، نائب الرئيس، بتسليم شهادات التخرج على المتدربين بالبرنامج التدريبي على الحاسب الآلي بمركز التطوير التكنولوجي ببئر العبد.

وقال أسامه زكريا محمد، المشرف على مركز التدريب والتطوير التكنولوجي بمركز ومدينه بئر العبد، إنه تم تدريب المشاركين على علوم الحاسب الأولي في مجالي «الوورد- الويندوز».

أضاف زكريا أن الدورة عقدت على مدار أسبوعين بمشاركة 15 متدربًا من الطلبة والخريجين والموظفين، مشيرًا إلى أن الدورة بالمجان ودون أي رسوم.

لفت زكريا إلى أن الدورة تحمل رقم 23، حيث سبقها تنفيذ 23 دورة تدريبة بالمركز، وأنها باسم المستشار «عدلي اليماني»، رئيس مركز ومدينة بئر العبد سابقًا.