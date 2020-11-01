شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع شهادات البرنامج التدريبي علي الحاسب الآلي ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام المستشار عدلي اليماني، مساعد محافظ شمال سيناء لقطاع الوسط يرافقه اللواء محمد محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والمحاسب محسن سالم، نائب الرئيس، بتسليم شهادات التخرج على المتدربين بالبرنامج التدريبي على الحاسب الآلي بمركز التطوير التكنولوجي ببئر العبد.
وقال أسامه زكريا محمد، المشرف على مركز التدريب والتطوير التكنولوجي بمركز ومدينه بئر العبد، إنه تم تدريب المشاركين على علوم الحاسب الأولي في مجالي «الوورد- الويندوز».
أضاف زكريا أن الدورة عقدت على مدار أسبوعين بمشاركة 15 متدربًا من الطلبة والخريجين والموظفين، مشيرًا إلى أن الدورة بالمجان ودون أي رسوم.
لفت زكريا إلى أن الدورة تحمل رقم 23، حيث سبقها تنفيذ 23 دورة تدريبة بالمركز، وأنها باسم المستشار «عدلي اليماني»، رئيس مركز ومدينة بئر العبد سابقًا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,555
-
تعافي
99,452
-
وفيات
6,266
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع شهادات البرنامج التدريبي علي الحاسب الآلي ببئر العبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.