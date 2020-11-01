«حماية الشواطئ» ترصد 75 مليون جنيه لترميم «آثار المنتزة».. و12 شهراً للتنفيذ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، في وزارة الموارد المائية والرى، إنه تم توقيع عقد تنفيذ أول مشروع بحري متكامل لحماية وتدعيم 3 مواقع في المنتزة شرق الإسكندرية، بالأمر المباشر ليشمل الحائط البحري الأثري والفنار والكوبرى، بتكلفة تقارب 75 مليون جنيه.

وأوضح «حنا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن توقيع عقد أعمال التدعيم والحماية للحائط البحرى الأثرى وبقية آثار المنتزة، يأتى ضمن مشروع تطوير حدائق المنتزة، وجرى رصد 75 مليون من موازنة الهيئة لحماية 3 مواقع.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً استخراج التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المعنية المختصة، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع المقترح، مشيراً إلى أنه مدته من وقت التنفيذ الفعلي تصل إلى 12 شهراً، وتجرى الأعمال تحت إشراف الهيئة وتزامنا مع المشروعات التي تنفذها الهيئة حاليا في قلعة قايتباى وسور الكورنيش بمنطقة المنشية والرمل والمحروسة للحفاظ على الآثار في الإسكندرية.

وأوضح أن المشروع سبقته معاينة ميدانية قامت بها لجنة رسمية بتكليف من الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بهدف معاينة 3 مواقع على الطبيعة والتعرف على حجم التأثر للحائط البحرى الأثرى والكوبرى والفنار وإعداد دراسة شاملة، خاصة أن المنطقة تعد من أهم المناطق الأثرية في الإسكندرية وتمثل قيمة تاريخية وتراثية كبيرة.

الجدير بالذكر أن تاريخ إنشاء الفنار والكوبري يرجع إلى عام ١٩٢٥، وجرى استكمال البناء خلال الفترة من 1925 وحتى 1936 وما بعدها، وأن فنار المنتزة كان بمثابة المرشد الرئيسي للسفن الآتية من خليج أبى قير والمتجهة إلى ميناء الإسكندرية أو البوغاز.

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"حماية الشواطئ" ترصد 75 مليون جنيه لترميم "آثار المنتزة" .. ومدة التنفيذ 12 شهراً (صور)

"حماية الشواطئ" ترصد 75 مليون جنيه لترميم "آثار المنتزة" .. ومدة التنفيذ 12 شهراً (صور)

"حماية الشواطئ" ترصد 75 مليون جنيه لترميم "آثار المنتزة" .. ومدة التنفيذ 12 شهراً (صور)