شكرا لقرائتكم خبر عن نادي السعادة يقيم ليلة في حب الرسول بمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام نادي السعادة وكبار السن ليلة في حب الرسول، وذلك في الحديقة البحرية بحي المساعيد على شاطئ البحر بالعريش، بحضور فاطمة نصار، رئيس النادي، الدكتور عبدالكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش، ومحمد عبدالعظيم مدير منطقة شمال سيناء الأزهرية، ومجدي الشريف ومحمود حنفي من ثقافة شمال سيناء وعبدالقادر العلاقمى مدير مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكدت فاطمة نصار، رئيس مجلس إدارة نادي السعادة، أن الليلة تضمنت أمسية دينية، بجانب عدد من الأناشيد والأغاني الدينية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لفرقة العريش الموسيقية بقيادة المايسترو عبدالرحمن البيك والفنان مراد رشيد.

أضافت نصار، أن الليلة المحمدية أقيمت بمناسبة ذكري ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بحضور كبار السن وأعضاء نادي البصيرة بشمال سيناء.