شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف السادس الابتدائي حتى 7 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية لطلاب الصف السادس الابتدائى، وأعلنت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف السادس الابتدائى عن مواعيد الدروس عن الفترة من يوم الأحد 1 نوفمبر وحتى يوم الخميس 5 نوفمبر والإعادة يوم حتى الجمعة 6 نوفمبر 2020.

ونعرض مواعيد دروس الصف السادس الابتدائى من يوم الأحد 1 نوفمبر وحتى الجمعة 30 أكتوير كما يلي:

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف السادس الابتدائى حتى 7 نوفمبر

جدول البرامج التعليمية للصف الثالث الاعدادى من يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 5 نوفمبر، وإعادة الحلقات في نفس يوم تقديمها.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف السادس الابتدائى حتى 7 نوفمبر

جدول موعد إعادة حلقات البرامج التعليمية للصف السادس الابتدائى يوم الجمعة 6 نوفمبر.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف السادس الابتدائى حتى 7 نوفمبر

وافتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قناة مدرستنا التعليمية يوم 18 أكتوبر، وتقديم برامج تعليمية لكل من الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، والصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى، من خلال القمر الصناعى المصرى نايل سات عبر تردد 12303 # الاستقطاب أفقي # معدل الترميز 27500 # معامل تصحيح الخطأ 5/6.

Advertisements

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف السادس الابتدائى حتى 7 نوفمبر