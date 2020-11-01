شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل رئيس جامعة بني سويف في ضياع ورقة إجابة لطالبة دراسات عليا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ماذا فعل رئيس جامعة بنى سويف في ضياع ورقة إجابة لطالبة الدراسات العليا؟ التحقيق في واقعة طالبة دراسات عليا فقدت ورقة إجابة في مادة وتقدر درجتها بمتوسط الدرجات الحاصلة عليها في المواد الأخرى.

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن قرار المستشار القانونى في واقعة الطالبة التي فقدت أوراقها بعد تأدية الامتحان في الدراسات العليا، في كلية التربية للطفولة المبكرة، في مادة «قراءات في مجال التخصص باللغة الأجنبية» تم إنهاء المشكلة بطريقيتن الأولى حسب ما جاء بتقرير المستشار القانونى أنه في حالة فقد ورق الإجابة عن مادة واحدة فقط تقدر درجة هذه الورقة بمتوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب في باقى المواد التي يؤدى بها الامتحان. وهذا ما سيتم بالفعل، أما الطريقة الثانية، فقد تمت إحالة مسؤولى الكنترول إلى التحقيق العاجل في أسباب ضياع ورقة إجابة الطالبة وتحديد المتسببين في ضياع ورقة الإجابة.

وكان مجلس جامعة بنى سويف تلقى في جلسته الأخيرة، مذكرة من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، كشف فيها عن موقف الطالبة التي فقدت ورقة إجابتها بكلية التربية للطفولة المبكرة، «دبلوم خاص» في مادة قراءات في مجال التخصص باللغة الأجنبية، وتمت إحالة الواقعة إلى المستشار القانونى بالجامعة للإفادة بالرأى القانونى في الواقعة واعتماده من رئيس جامعة بنى سويف.