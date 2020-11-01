شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وتحرير 10 قضايا تموينية متنوعة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، من ضبط وتحرير عدد 10 قضايا تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.

وأكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم ضبط وتحرير 10 قضايا تموينية لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلعة مدعومة «دقيق».

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.