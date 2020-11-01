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شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف الخامس الابتدائى حتى 7 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية لطلاب الصف الخامس الابتدائى، وأعلنت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الخامس الابتدائى عن مواعيد الدروس عن الفترة من يوم الأحد 1 نوفمبر وحتى يوم الخميس 5 نوفمبر والإعادة يوم حتى الجمعة 6 نوفمبر 2020.
ونعرض مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائى من يوم الأحد 1 نوفمبر وحتى الجمعة 6 نوفمبر كما يلي:
جدول البرامج التعليمية للصف الخامس الابتدائى من يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 5 نوفمبر، وإعادة الحلقات في نفس يوم تقديمها.
جدول موعد إعادة حلقات البرامج التعليمية للصف الخامس الابتدائى يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020.
وافتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قناة مدرستنا التعليمية يوم 18 أكتوبر الماضى، والتى تقدم البرامج التعليمية على مدار 24 ساعة، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، والصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى، عبر القمر الصناعى المصرى نايل سات عبر تردد 12303--- الاستقطاب أفقي --- معدل الترميز 27500 --- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
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