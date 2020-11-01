شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء توفر 11 أتوبيسا لنقل المعلمين من العريش للشيخ زويد ورفح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقوم محافظة شمال سيناء بتوفير أتوبيسات لنقل المعلمين من مدينة العريش إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح، وذلك بناء على توجيهات اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء.
وأكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم توفير عدد 11 سيارة أتوبيس لنقل المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم من مدينة العريش إلى مقار عملهم بإدارتي الشيخ زويد ورفح، بأسعار مخفضة.
يذكر أن اجمالى عدد طلاب المراحل التعليمية المختلفة على مستوى محافظة شمال سيناء يبلغ ١١٤ ألف و٦٧٥ طالبا وطالبة.. من بينهم ١٠٤ آلاف و٥٩٨ طالبا وطالبة بالتعليم العام و١٠ آلاف و٧٧ طالبا وطالبة بالتعليم الفنى.. موزعين على ٦٢٤مدرسة على مستوى المحافظة في مختلف المراحل التعليمية .
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