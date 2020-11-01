شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم وتستهدف644 الف طالب وطالبة بمدارس المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بتدشين فاعليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم ضمن مبادرة (100 مليون صحة) بمدرسة الشهيد عبدالرحمن الديب «الأحمدية سابقاً» بشبين الكوم، بحضور وكلاء وزراة الصحة والتربية والتعليم ومدير عام فرع التأمين الصحي بالمنوفية ورئيس حى غرب شبين الكوم.

حيث تابع المحافظ أعمال نقاط فحص المبادرة الرئاسية للوقوف على الوضع الصحى للطلاب بإعتبارهم جيل المستقبل، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوي الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين، مشددا بتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على أبنائناالطلاب.

وخلال تدشينه فاعليات المبادرة، قرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية لمديرة المدرسة لإلتزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب فضلاً عن الحفاظ على النظافة العامة للمدرسة والظهور بالمظهر اللائق بها.

هذا ويبلغ عدد الطلاب المستهدفين للحملة ( 644) ألف طالب وطالبة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة لجميع طلاب مدارس المرحلة الإبتدائية لقياس الوضع الصحي لهم وإجراء التدخلات الصحية اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب وذلك بالتعاون والتنسيق التام بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.