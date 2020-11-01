شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم 10 نصائح للمزارعين لمواجهة الآثار السلبية للتقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرها الاستباقي للحالة المتوقعة فى ظل تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، التى قد تؤثر على الأنشطة الزراعية القائمة، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتوعية المزارعين حول كيفية مواجهة الآثار السلبية للظروف الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام القادمة

وأشار الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والمنسق العام للجنة، إلى أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة عدم استقرار فى ظروف الطقس، وتشير التوقعات إلى هطول أمطار على مناطق متفرقة اليوم الأحد.

- كما يتوقع انكسار واضح فى درجات الحرارة نهاراً، وتنخفض الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر لتكون مائلة للبرودة، خاصة فى المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية، وتقدم اللجنة وبالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى بعض النصائح الاستباقية، وذلك لضمان تلافى أى آثار سلبية قد تحدث نتيجة حالة عدم الاستقرار هذه.

وأهم هذه التوصيات ما يلى:

- وقف الرى تماماً لكل المحاصيل فى المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الأحد وحتى الأربعاء.

- فى حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار فيجب العمل على تصفية المياه من الأراضى المنزرعة فوراً، منعاً لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه، وتوقف النباتات عن الامتصاص.

‏- تأجيل زراعة القمح حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة "حيراتي" فى المناطق التى ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.

-للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر) يتم اضافة حوالى 8-10 لتر حمض فسفوريك فى الرى بالغمر مع اقرب ريه بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار .

Advertisements

-التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) – امراض البياض الزغبى على القرعيات وامراض اللفحات على البسلة والفاصوليا والفول ... الخ.

‏- ضرورة اجراء رشات وقائية (بالمركبات النحاسية) للبصل المبكر فى الصعيد أو مشاتل البصل فى وجه بحرى فى حال سقوط أمطار فى هذه المناطق.

- التحذير من أمراض المجموع الجذرى فى محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم فى المناطق المتوقع سقوط امطار فيها.

- اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد العفن الرمادى على أوراق وثمار الفراولة فى حال سقوط امطار على هذه المناطق.

- ضرورى ابلاغ محالج الاكثار للقطن وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة فى المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها.

- الرش العاجل لبسباتين الفاكهة (المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت منعاً لتشقق الثمار.