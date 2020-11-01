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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يصل مكتبه بعد سلبية مسحة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عدد من قيادات جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين؛ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد بالورود؛ مقدمين التهنئة له عقب عودته من الإجازة، بعد سلبية مسحة كورونا متمنيين له دوام الصحة والعافية.
من جانبه وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع العاملين بالجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تهنئتهم وشعورهم تجاهه، مطالبًا الجميع باستمرار التكاتف، والعمل الجماعي، والمحافظة على روح الأسرة الواحدة؛ من أجل الارتقاء بالجامعة.
كما أعرب عن بالغ امتنانه وشكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأساتذة الجامعة، وللموظفين، والطلاب ممن واصلوا له الدعاء بالتماثل للشفاء، مؤكدًا أنه بفضل الدعوات المخلصة ظهرت نتيجة التحاليل سلبية بعد الإقامة في المستشفى لبعض الأيام.
جدير بالذكر أن رئيس الجامعة كان حريصًا على الاطمئنان والتأكد من التحاليل بمجرد الشك في حدوث أعراض طفيفة؛ من باب الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الطبية، وحفاظًا على صحة الجميع وسلامتهم، إضافة إلى إعطاء رسالة لغيره من المسئولين، وكذا الجميع باللجوء للمختصين حال ظهور أي عرضٍ أو اشتباهٍ في ظهور فيروس كورونا.
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