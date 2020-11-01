شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يستأنف اليوم الأحد الدراسة فى رواق القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجامع الأزهر الشريف عن أن اليوم الأحد هو اليوم الأول لاستئناف الدراسة لبرنامج الثلاث سنوات برواق القرآن الكريم في رحاب الجامع الأزهر؛ لتعود به حلقات التحفيظ والبالغ عددها سبع عشرة حلقة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بشأن استئناف الدراسة برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية.
ومن الجدير بالذكر أن الجامع الأزهر في الفترة الماضية قد استأنف الدراسة في رواق القرآن الكريم - برنامج التحفيظ بنظام السنة، وبرنامج التحفيظ بنظام السنتين - على أن تعود الدراسة فيما تبقى من أنظمة في القريب.
وشددت إدارة الجامع الأزهر على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الحد من انتشار فيروس کورونا المستجد، والعمل بقواعد التباعد الاجتماعي عدم الدخول إلى الرواق والحلقات إلا بالكمامات الطبية ، إلزام جميع المتواجدين في الرواق سواء أكان منسقا ، أم محفظا أم دارسا بارتداء الكمامة، الحضور للجامع قبل الحلقات بعشر دقائق ، ودخول الجامع من الباب العباسى ، والدخول بالرقم القومي ، وبالاسم الموجود بالقوائم ، كما تؤكد الإدارة على أن دورات المياه ستكون مغلقة ؛ وذلك للحد من انتشار مرض كورونا المستجد.
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