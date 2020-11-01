شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 607 شباب وإصدار 595 شهادة قياس مهارة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 607 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 6 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2318 شاباً ، فضلا عن إصدار 595 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .
وأوضح حازم على حسن مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه ًخلال شهر سبتمبر الماضى، عن قيام المديرية بصرف منحاً لـ 38 عاملاً بمبلغ 73 ألفا و 769 جنيها لرعايتهم اجتماعيا وصحياً .
كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 30 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1485 منشأة وعقد ندوتين توعية فى مجال المفاوضة الجماعية ، و5 ندوات توعية فى مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 6 شكاوى تم بحثها بالكامل.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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