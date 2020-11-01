شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى تحصيل 111 مليون جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان بالأردن، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن معاشات الضمان وبلغت

7 ملايين و97 ألفا و191 دولاراً ، منها 5 ملايين و851 ألفا و736 تحويلات مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا ، والباقى مليون و245 ألفاً و455 دولاراً مستحقات تسوية الشكاوى العمالى ، أى ما يوازى 111 مليون و71 ألفاً و38 جنيها مصريا تقريبا.

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وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال الشهور الثلاث يوليو – سبتمبر 2020 عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالى 111 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها.

وأوضح الملحق العمالى بعمان، أن إجمالى الشكاوى التى وصلت للمكتب بلغت 39 شكوى، تم تسوية 11 شكاوى منها وديا، و28 شكوى تم تحويلها للقضاء ووزارة العمل ، فضلا عن القيام بنحو 3257 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم زيارة 59 جهة حكومية، و7 زيارات لأصحاب الأعمال، وعقد 11 لقاءً مع التجمعات العمالية، والرد على 3180 استشارة عمالية فى المكتب وعبر الهاتف.